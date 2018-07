CaixaBank vai abrir em Portugal uma unidade de crédito ao consumo

O CaixaBank está a estudar a abertura de uma sucursal do seu banco especializado em crédito ao consumo em Portugal, sabe o Jornal Económico.

Em entrevista, o presidente executivo do BPI, admitiu que querem abrir em Lisboa o CaixaBank Consumer Finance. Pois quando questionado sobre se vão abrir uma sucursal do CaixaBank Consumer Finance em Portugal, Pablo Forero respondeu: “É essa a nossa intenção, mas é cedo para fazer mais comentários”.

O CaixaBank é um dos bancos mais agressivos em crédito ao consumo em Espanha, e em Portugal o BPI tem uma cultura muito conservadora no que toca à concessão de crédito. A expetável abertura do CaixaBank Consumer Finance em Portugal é mais uma démarche no sentido de concentrar o BPI na atividade bancária ‘core’ [principal].