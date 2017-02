CaixaBank terá ultrapassado os 80% do BPI

Já está. O CaixaBank já é o dono da maioria do BPI. Segundo as nossas fontes terá conseguido mais de 80% do capital.

Isabel dos Santos (Santoro) vendeu a sua participação de 18,6% no banco por 306,9 milhões de euros. Também o grupo Violas Ferreira vendeu a quase totalidade da sua participação de 2,681%. O angolano BIC também terá alienado a sua posição de 2,284%, arrecadando um total de 37,7 milhões de euros.

Hoje é então o primeiro dia do resto da vida do BPI. O CaixaBank passou a ser o dono da esmagadora maioria do capital do banco que nasceu em Portugal em 1981, na altura como Sociedade Portuguesa de Investimentos (SPI) com o objectivo de financiar projectos de investimento do sector privado, contribuir para o relançamento do mercado de capitais e para a modernização das estruturas empresariais portuguesas.