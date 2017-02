CaixaBank fica com 84,5% do BPI

O grupo catalão já o dono do BPI. Depois de apurados os resultados da oferta pública de aquisição (OPA), na sessão especial de bolsa da Euronext Lisboa, o CaixaBank ficou com 84,52% das ações do BPI.

Não haverá lugar ao lançamento de uma OPA potestativa para uma possível retirada de bolsa do BPI. O banco liderado por Fernando Ulrich irá permanecer cotado em bolsa.

O CaixaBank passou assim de uma participação de 45,50% – e que antes da desblindagem dos estatutos estava limitado a 20% dos direitos de voto – para 84,52%. Estavam sujeitos à oferta 54,5% do capital do BPI a um preço de 1,134 euros por título. O grupo catalão comprou 39,02% . Desta forma, o grau de aceitação do capital foi de 71,59%.