Caixa BI vê Sonae Capital a registar prejuízo para 2017, devido a comparação desfavorável

O resultado da Sonae Capital terá passado de um lucro líquido de 18,6 milhões de euros em 2016 para um prejuízo de 3,4 milhões no ano passado, segundo as estimativas do Caixa Banco de Investimento (BI). A explicação pela queda reside numa comparação desfavorável, pois em 2016 a empresa tinha beneficiado de vendas acima do esperado no Tróia Resort e de ganhos não-recorrentes com alienações de ativos.

A empresa apresenta os números esta sexta-feira, 2 de março, após o fecho do mercado.

“De uma forma geral antecipamos que os resultados de 2017 sejam negativos a nível do resultado líquido, pressionados pelo menor EBITDA”, explicou o Caixa BI.