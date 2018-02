Caixa BI prevê disparo de 40% no lucro da EDP em 2017 com ganhos não-recorrente

O lucro líquido da EDP Energias de Portugal terá disparado 40% para 1.343 milhões de euros no ano passado, impulsionado pelo ganho extraordinário de 558 milhões de euros com a venda da Naturgas e da Portgás, segundo as estimativas do Caixa Banco de Investimento.

O EBITDA – resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização – terá subido 9% para 4,109 milhões de euros. No entanto, sem contabilizar o ganho não-recorrente com essas alienações, esse item terá recuado 7%, sublinha o banco de investimento.

A elétrica apresenta os números de 2017 esta quinta-feira, 1 de março, após o fecho do mercado.