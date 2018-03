Caixa BI antevê prejuízos de 7 milhões para a Mota-Engil em 2017

A Mota-Engil vai divulgar os resultados no dia 6 de abril e o Caixa BI antecipa para o do 2º semestre de 2017 (julho-dezembro de 2017) receitas de 1.388 milhões de euros; um EBITDA de 199 milhões e um lucro líquido de -10 milhões de euros.

Para o ano fiscal de 2017, prevêem receitas de 2.584 milhões, EBITDA de 384 milhões e lucro líquido de quase -7 milhões de euros (-6,8 milhões).

“No geral, esperamos que a Mota-Engil apresente um bom conjunto de resultados a nível operacional, com o EBITDA a subir 9% no período (segundo semestre do ano passado)”, diz o analista do banco de investimento que mantêm a recomendação de reduce para o título.

“África e a América Latina devem continuar a ser os motores do crescimento, com o EBITDA aumentando 30% e 33% face ao semestre anterior, respectivamente. No entanto, o nível ainda elevado de provisões e interesses minoritários deve pressionar o lucro líquido para território negativo”, diz o Caixa BI.

“Esperamos que as receitas consolidadas atinjam 1.388 milhões no segundo semestre de 2017 (+ 18% na comparação anual e + 16% semestre contra semestre anterior), com África e Latam (América Latina) a apresentarem um bom desempenho (faturação + 25% e + 34% num ano, respectivamente)”.

O banco espera que as receitas da construtora na Europa recuperem em relação ao 1º semestre de 2017, aumentando 8% em relação ao semestre anterior (e -5% face ao período homólogo do ano anterior).

Prevêem ainda que o EBITDA consolidado atinja os 199 milhões de euros no 2º semestre de 2017 (+ 9% num ano e 8% face aos seis meses anteriores), com África e a Latam a apoiarem o desempenho do EBITDA numa base semestral (+ 30% e + 33%, respectivamente). No entanto, em termos homólogos, esperam um ligeiro declínio do EBITDA na Europa e África (-3% e -5%, respectivamente).

A margem de EBITDA está estimada nesta análise em 14,3%, abaixo da registada no 2º semestre de 2016 e 1º semestre de 2017.

“Abaixo da linha do EBITDA, o nível ainda elevado de provisões e interesses minoritários deve pressionar o resultado líquido para território negativo (-10 milhões) no último semestre do ano passado”, concluem.