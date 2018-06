Cachalote morto à deriva no mar do Caniço

A Capitania do Porto do Funchal, em coordenação com o Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal, recolheram esta terça-feira um cetáceo de grandes dimensões que encontrado morto à deriva junto à praia dos Reis Magos, no Caniço.

O alerta foi dado por volta das 7h00, tendo a operação de resgate envolvido uma embarcação salva-vidas e o navio da Marinha NRP Douro.

“Após confirmação por parte do Museu da Baleia de que não existia interesse no exemplar e, dados os riscos associados à proximidade da orla costeira, foi solicitado o cálculo de deriva ao Instituto Hidrográfico e iniciado o seu reboque para alto mar, para uma zona de maior influência de corrente oceânica, pelo navio ‘NRP Douro’ sempre acompanhado em proximidade pela embarcação ISN SR40”, explicou em comunicado o capitão do Porto do Funchal Paulo Silva Ribeiro.