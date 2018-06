Buscas do DIAP do Porto ao Benfica investigam corrupção e tráfico de influências

O Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto confirmou a realização de buscas a quatro sociedades desportivas, esta segunda-feira, no âmbito de uma investigação sobre corrupção e tráfico de influências. O Jornal Económico confirmou que uma das SAD alvo de buscas é a do Sport Lisboa e Benfica, a que se juntam as SAD do Paços de Ferreira, do Vitória de Setúbal e Desportivo das Aves, segundo fonte próxima ao processo.

A operação, baptizada ‘Mala Ciao’, foi já confirmada pela Procuradoria Geral Distrital do Porto (PGDP).

Em comunicado, o DIAP do Porto informa que foi determinada realização de 14 buscas domiciliárias e 10 não domiciliárias, quatro das quais a sociedades desportivas.