Bruno de Carvalho rejeita suspensão e desafia contestatários a recorrer ao tribunal

A comissão de fiscalização nomeada pela mesa da assembleia geral demissionária do Sporting decretou a “suspensão preventiva com efeitos imediatos” do conselho diretivo do clube. Em declarações telefónicas à SIC Notícias, garantiu que vai trabalhar “normalmente” e desafiou quem contesta a atual situação a recorrer aos tribunais.

Miguel A. Lopes/Lusa