Bruno de Carvalho: o rapaz ‘irrequieto’ que se tornou o presidente mais polémico da história do Sporting CP

Na candidatura à presidência do Sporting, em 2013, Bruno de Carvalho utilizou o lema: “Sporting no coração, confiança no futuro”. Na sua lista apresentou alguns nomes de peso, como Vicente Moura, que deixava a presidência do Comité Olímpico de Portugal ou Jorge Bacelar Gouveia. Bruno representava uma rutura com a linha de gestão dos últimos anos, garantiu ter investidores, mas recusou identificá-los.

Apesar de ter sido visto como o “rosto” da oposição interna continuou a mexer-se nos bastidores, com constantes visitas a núcleos sportinguistas, que lhe permitiram não só conservar como aumentar a base de apoio entre o eleitorado. Em 2011, tinha sido derrotado por uma margem mínima por Godinho Lopes.

Licenciado em Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Gestão tem um mestrado em Gestão do Desporto – Gestão de Organizações Desportivas na Faculdade de Motricidade Humana. Em 2007, tirou o curso de treinador de Futebol UEFA – Nível II, na Federação Portuguesa de Futebol.