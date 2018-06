Bruno de Carvalho: “Não há qualquer fundamento ao nível de justa causa”

Bruno Carvalho pediu, em conferência de imprensa, uma carta assinada pelos seis jogadores que apresentaram a demissão, onde digam que se esta direção se demitir, voltam atrás com a demissão e jogam no Sporting. “Nessa altura esta direção demite-se imediatamente”, garantiu o presidente do Sporting.

“Se o problema é este Conselho Diretivo”, garantiu o dirigente máximo do clube, “então basta escreverem uma carta à SAD dizendo que se esta direção se demitir voltam atrás com as rescisões e jogam no Sporting, e uma segunda coisa é se voltarmos a ganhar em eleições que continuam a valer essas premissas”. “Basta essa carta dos seis e nós na mesma hora nos demitimos”, garantiu.

Reagindo às seis rescisões que chegaram ao clube, Bruno de Carvalho garantiu que “não há qualquer fundamento ao nível de justa causa” mas acabou por admitir que irão haver mais rescisões até dia 15 de junho.