Britânicos são os que mais visitam Cabo Verde nas férias

O principal mercado emissor de turistas, no ano 2017, continua sendo o Reino Unido com 23,6% do total das entradas, a seguir vêm a Alemanha com 11,2%; Países Baixos e França representando igual percentagem, 9,7% e Portugal responsável por 9,5%.

No ano em apreço, em média, a taxa de ocupação-cama, a nível geral, foi de 58%, superior à registada em 2016 (55%). As ilhas da Boa Vista e do Sal tiveram as maiores taxas de ocupação –cama com 85% e 66%, respectivamente.

Cabo Verde aumentou, em 2017, a sua capacidade de alojamento com mais 42 estabelecimentos hoteleiros, um acréscimo de 18 por cento (%) face ao ano anterior, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).