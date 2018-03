Brisa Concessão Rodoviária mantém Vasco de Mello como presidente do Conselho de Administração

A Brisa Concessão Rodoviária elegeu hoje os novos órgãos sociais para até 2020, mantendo Vasco de Mello como presidente do Conselho de Administração e Luís Rua Geraldes a presidir à assembleia-geral.

Em comunicados enviados à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Brisa Concessão Rodoviária informa que a assembleia-geral anual da empresa elegeu os novos Órgãos Sociais para o período 2018-2020.

Assim, Vasco de Mello continua a ser presidente do Conselho de Administração e como administradores continuam João Pedro Stilwell Rocha e Melo, João Pedro Ribeiro de Azevedo Coutinho, António José Lopes Nunes de Sousa, Daniel Alexandre Miguel Amaral, Michael Gregory Allen, Fernando Aboudib Camargo e António José Louçã Pargana.

Do Conselho de Administração sai Manuel Eduardo Henriques de Andrade Lamego e entra Manuel Rebelo Teixeira Melo Ramos.

Luís Rua Geraldes continua a presidir à mesa da assembleia-geral, que mantém, como secretário, Tiago Severim de Melo Alves dos Santos.

Nos vogais independentes mantém-se Miguel Athayde Marques e entram Maria de Fátima Henriques da Silva Barros Bertoldi e José Maria Campos da Silva André, substituindo João Filipe Maia de Lima Mayer e Emanuel José Leandro Maranha das Neves.

O Conselho Fiscal continua a ser presidido por Francisco Xavier Alves e mantém como vogais Tirso Olazábal Cavero e Joaquim Patrício da Silva.

A consultora PricewaterhouseCoopers (PWC) substituiu a Deloitte na revisão das contas.

Na assembleia-geral de hoje, foi aprovado o relatório de gestão e as contas do exercício de 2017, a proposta de aplicação de resultados e as remunerações dos novos órgãos sociais.