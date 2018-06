Brasil vai multar quem alimentar pombos na rua

A lei que proíbe alimentar pombos na cidade brasileira de São Paulo foi publicada esta quinta-feira (7) no Diário Oficial do Estado. O texto, de autoria do vereador Gilberto Natalini, ratificado pelo prefeito Bruno Covas, estipula uma multa de 200 reais (cerca de 43,34 euros) em caso de incumprimento da norma.

Os donos de imóveis em que houve infestação de pombos devem usar redes ou outros obstáculos para impedir o acesso das aves. Também foi proibida a venda de “alimentos para pombos” nas vias públicas da capital paulista.