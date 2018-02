BPI é o Banco Oficial da Bolsa de Turismo de Lisboa

O BPI que informa que é o Banco Oficial da BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa. O banco liderado por Pablo Forero patrocina pelo terceiro ano consecutivo o maior evento de turismo em Portugal, para, diz a instituição, reforçar a proximidade com as empresas do setor.

“O BPI coloca à disposição destas empresas soluções competitivas e equipas especializadas na análise de projetos de investimento para os diversos segmentos de negócio: hotéis, alojamento local, animação turística e restauração”, diz o comunicado.

“Nesse sentido, o BPI lidera o financiamento de projetos enquadrados na Linha de Apoio à Qualificação da Oferta, protocolada com o Turismo de Portugal, correspondendo a 22% do financiamento total e 32% do número de projetos”, adianta o banco.

A oferta do BPI inclui linhas de apoio específicas e adaptadas a projetos turísticos. tais como a “Linha de Apoio à Qualificação da Oferta”, que é uma linha protocolada com o Turismo de Portugal, no montante de 75 milhões de euros, para financiar a criação ou requalificação de empreendimentos turísticos ou atividades de animação turística. O BPI lidera o financiamento de projetos enquadrados nesta linha de crédito, correspondendo a 22% do financiamento total e 32% do número de projetos”.

A Linha Capitalizar, linha de crédito no montante de 1.600 milhões de euros, destinada a apoiar investimento em ativos fixos corpóreos e incorpóreos, reforço de fundo de maneio e financiamento de necessidades de tesouraria; a Linha BPI P2020 opara o financiamento de projetos submetidos ao Portugal 2020 em dois momentos, após a submissão da candidatura, ainda sem haver decisão de atribuição de incentivo, ou após a respetiva decisão; a Linha BPI/FEI Inovação III que é uma linha de crédito no montante de 200 milhões de euros, destinada a projetos inovadores, lançada no âmbito da assinatura do acordo de garantia entre o BPI e o Fundo Europeu de Investimento (FEI) ao abrigo do InnovFin SME Guarantee – instrumento financeiro do Horizonte 2020 e do Fundo Europeu de Investimentos Estratégicos; e o BPI/IFRRU 2020 – Reabilitação Urbana – Linha de crédito no valor global de 372 milhões de euros para apoiar a revitalização dos centros urbanos em todo o território nacional.