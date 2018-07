Bosch e Universidade do Minho apresentam tecnologias que revolucionam paradigma da mobilidade

Os parceiros mostraram ainda soluções como o cockpit do futuro, câmaras de monitorização do condutor e a nova geração de Head Up Displays, entre outras soluções desenvolvidas no âmbito da parceria de inovação que une ambas as entidades desde 2013 e que envolveu, desde então, um investimento de 76 milhões de euros.

O evento “Innovative Car Experience” marcou o encerramento da segunda fase desta parceria de sucesso e contou com a presença da secretária de Estado da Indústria, Ana Lehmann, do presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, e do presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Domingos Bragança, reforçando assim o valor estratégico que esta parceria tem para o país.

A parceria entre a Bosch e UMinho tem contribuído para potenciar a inovação a partir de Braga e está a trazer tecnologias revolucionárias para o mercado da mobilidade. “Os projetos em que estamos envolvidos mostram claramente que Portugal e, mais concretamente, a Bosch em Braga, está na linha da frente no domínio da mobilidade. Daqui estão a sair soluções tecnológicas avançadas para os veículos do futuro, em parte graças às sinergias estabelecidas com a Universidade do Minho”, afirma Carlos Ribas, representante da Bosch em Portugal e administrador técnico da Bosch em Braga.