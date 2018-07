Boris Johnson demite-se do governo britânico

O até então secretário de Estado do Reino Unido para os Assuntos Externos e Commonwealth britânica demitiu-se esta segunda-feira à tarde do governo de Theresa May. Em menos de 24 horas após a renúncia de David Davis ao cargo de ministro para o Brexit, agora foi a vez do responsável pela diplomacia britânica abandonar as funções governativas.

De acordo com as declarações divulgadas pelo jornal “The Guardian”, um porta-voz de Downing Street afirmou: “Esta tarde, a primeiro-ministro aceitou a renúncia de Boris Johnson como secretário de Estado do Exterior. O seu substituto será anunciado em breve. A primeira ministra agradece a Boris pelo seu trabalho.”

Trata-se da segunda baixa do governo britânico, depois de o negociador da saída do Reino Unido da União Europeia ter anunciado ontem à noite a demissão na sequência de discordâncias com o plano proposto pela atual primeira-ministra.