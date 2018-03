Bolsa portuguesa abre no ‘vermelho’. Só Ibersol e Sonae Capital sobem

A bolsa portuguesa abriu sessão esta quinta-feira, dia 22 de março, a negociar em baixa. O principal índice nacional, PSI 20, desce 0,39% para os 5.408,08 pontos, em linha com as praças europeias, que abriram em terreno negativo. Das 18 cotadas, apenas a Ibersol e a Sonae Capital sobem : 2.19%, para 11,6500 euros, e 0,21%, para 0,9390 cêntimos, respetivamente.

Tal como anteviram os analistas do BPI no início da manhã, o PSI 20 abriu “sem grandes oscilações”. “Com os investidores globais a aguardarem pela realização da reunião da FED é expectável que a bolsam nacional sofra uma diminuição do volume negociado”, argumentam.

A maior parte dos títulos da praça lisboeta estão a cair: Jerónimo Martins (-0,51%), Mota-Engil (0,95%), NOS (-0,51%), Pharol (-0,84%), Sonae (-0,68%), REN (-0,08%), Navigator (-0,41%), BCP (-1%), CTT (-0,19%), EDP (-0,07%), EDP Renováveis (-0,33%) e Galp Energia (-0,22%).