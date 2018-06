Bolsa de Lisboa em alta, puxada pela subida de 4,02% da NOS

A bolsa portuguesa está a negociar no ‘verde’, a meio da sessão desta sexta-feira, mantendo a tendência observada ao início da manhã. O principal índice bolsista nacional, PSI 20, avança 1,63%, para 5.560,95 pontos, em linha com as suas congéneres europeias. A operadora de telecomunicações NOS é a cotada a liderar ganhos, ganhando 4,02%, para 4,8640 euros.

A banca e o retalho puxam igualmente a praça lisboeta para os ganhos, com o BCP a subir 1,42%, a Jerónimo Martins a aprecia 1,38% e a Sonae a avançar 1,94%.

“Os principais índices europeus seguem em alta a meio da manhã desta sexta-feira. A sinalização de que a atividade nos serviços da zona euro acelerou em junho e sustentou o desempenho global na região está a conferir otimismo aos investidores”, explica Ramiro Loureiro, MTrader do Millennium bcp.

No mercado petrolífero, o Brent avança 1,90%, para 74,44 dólares, e o WTI cresce 1,63%, para 66,61 dólares. “A reunião da OPEP desta sexta-feira é determinante para a evolução do preço do petróleo e, consequentemente, para a evolução da inflação e Apesar das discrepâncias internas, parece que afinal será aumentada a produção”, consideram, por sua vez, os analistas do Bankinter.

Também os títulos da Pharol somam: +3,28%, para 0,2520 euros. No fecho da sessão desta quinta-feira, a empresa liderada por Luís Palha da Silva foi penalizada depois de ter sido anunciado que a recuperação judicial da empresa de telecomunicações Oi, da qual a Pharol é a principal acionista, não foi contestada na Holanda. Assim, todos os pontos da recuperação da operadora passam a ter efeito vinculativo no país.

Esta sexta-feira, o Jornal Económico noticiou que a Pharol está a processar a operadora brasileira de telecomunicações Oi, da qual é acionista, por perdas de 10 mil milhões de euros. A empresa entregou no Tribunal Judicial de Lisboa uma ação de acusação contra a Oi, por ter ocultado a sua real situação financeira durante a “combinação de negócios” feita com a antiga Portugal Telecom.

O setor do papel também está em alta, com a Altri (+2,93%) e a Navigator (+3,02%) a subir a meio da sessão de hoje.

Os CTT – Correios de Portugal ganham 2,14%, para 3,0540 euros. Esta sexta-feira, o Jornal Económico noticiou que Banco CTT está a ganhar 600 clientes por dia. Um assunto que o próprio CEO, Luís Pereira Coutinho, explica numa entrevista transmitida na plataforma multimédia do semanário.

Entre as principais bolsas europeias o sentimento de otimismo: o alemão DAX ganha 0,49%, o britânico FTSE 100 soma 1,31%, o francês CAC avança 1%, o holandês AEX valoriza 1,15%, o espanhol IBEX 35 cresce 1% e o italiano FTSE MIB sobe 1,27%. Na Europa, destaca-se ainda a bolsa grega, após acordo entre Grécia e Eurogrupo para a saída do país do programa de ajustamento. A bolsa de Atenas está a crescer 1,14%.

Após oito anos de apoio externo na Grécia, o país helénico recebeu uma última tranche de 15 milhões. Além deste montante, irá beneficiar de uma extensão do prazo de reembolso do segundo programa de apoio assim como um adiamento do pagamento dos juros inerentes.

No mercado cambial, o euro valoriza 0,39% face ao dólar, para 1,1648 dólares, enquanto a libra aprecia 0,32% e está a valer 1,3283 dólares.