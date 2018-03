Boeing, Apple e soja: China prepara retaliação de milhões às tarifas de Trump

Até ao momento, a China já anunciou a imposição de uma tarifa de 25% sobre as importações de carne suína e alumínio reciclado, um imposto de 15% sobre os tubos de aço, as frutas e os vinhos provenientes dos EUA, bem como outra série de produtos.

No entanto, a segunda economia mundial possui uma lista de opções muito mais vasta que pode ser accionada caso as tensões com os Estados Unidos piorem.

Aviação: O presidente Xi Jinping concedeu à Boeing uma encomenda de novas aeronaves no valor de 38 mil milhões de dólares (cerca de 30,7 mil milhões de euros) em 2015, durante a visita a uma fábrica em Seattle. Caso a tensão aumente, Pequim pode cancelar esses pedidos e entregá-los a rivais, como a Airbus.