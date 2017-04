BMW enfrenta greves no Reino Unido

Os trabalhadores britânicos da BMW estão a planear oito greves ao longo das próximas semanas para protestar contra os planos do construtor alemão para alterar o esquema de pensões de que beneficiam os trabalhadores mais antigos, passando-os para o novo esquema de pensões, em vigor desde 2014 para todos os novos empregados.

De acordo com declarações de fontes sindicais à Reuters, os protestos poderão incluir um total de 3500 trabalhadores em quatro fábricas e englobar também uma greve às horas extraordinárias. A mesma fonte declarou que a primeira ação de protesto terá lugar na fábrica de motores da BMW em Hams Hall, perto de Birmingham, na fábrica da Mini em Oxford e numa fábrica de Swindon onde são feitos componentes para os modelos Mini, como as portas e os capots. No Reino Unido, a BMW produz mais de 210 mil Mini em Oxford, perto de 4000 Rolls-Royce e Goodwood e mais de 250.000 motores em Hams Hall.

Um porta-voz da BMW disse ao Automotive News que a marca pretende avançar já com a alteração para garantir a viabilidade a longo prazo do plano de pensões, mas está preparada para dialogar novamente: “A empresa colocou algumas opções na mesa para ajudar a transição dos trabalhadores para o novo plano de pensões e continua aberta a negociar.”