Bloco entrega pedido de destituição de Carlos Costa na AR

O Bloco de Esquerda (BE) pretende o afastamento do Governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, por “falhas graves que o tornam incumpridor dos requisitos necessários ao desempenho das suas funções” e entregou uma resolução no Parlamento que vai ser discutida esta sexta-feira.

O BE utiliza o estatuto do Sistema Europeu de Bancos Centrais que estipula que “um governador só pode ser demitido das suas funções se deixar de preencher os requisitos necessários ao exercício das meses ou se tiver cometido falta grave” para sustentar o pedido de exoneração dirigido ao ministro das Finanças, Mário Centeno.

Segundo os bloquistas, “o Governador não cumpre os mencionados requisitos para se manter no cargo, devendo, por isso ser destituído”.