Bilionário inglês quer superar Elon Musk na construção da maior bateria do mundo

O bilionário inglês Sanjeev Gupta pretende superar o projecto do fundador da Tesla, Elon Musk, e construir a maior bateria do mundo na Austrália do Sul.

A construção da nova bateria está prevista para começar ainda este ano. Se concluída com sucesso, terá capacidade de 120 MW/140 MWh, superior aos 100 MW/129 MWh do projecto desenvolvido por Musk no ano passado.

Elon Musk é, de facto, um empreendedor que adora arriscar e não resiste a um desafio. Depois dos problemas que deixaram mais de 1,7 milhões de australianos sem luz, em setembro do ano passado, o governo do Sul da Austrália decidiu procurar uma solução sustentável para que o problema não se repetisse. A solução foi a construção da maior bateria de iões de lítio do mundo, desafio que foi aceite e concluído com sucesso pela Tesla.