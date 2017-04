Benfica é a equipa portuguesa mais valiosa do mundo

Foi divulgada uma lista no portal Transfermarkt, especializado em mercado de transferências, onde constam as 100 equipas mais valiosas do mundo. O Benfica posiciona-se no ‘top 25’.

Avaliado em 202.85 milhões de euros, o clube presidido por Luís Filipe Vieira ocupa o 25º lugar da tabela, destacando-se como o clube português melhor posicionado.