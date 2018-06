Benfica confirma buscas na SAD após “denúncia anónima efetuado no Porto”

A Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD confirmou ao final da manhã, em comunicado, que a Polícia Judiciária (PJ) realizou buscas nas suas instalações, no Estádio da Luz, esta segunda-feira de manhã.

O clube diz que na origem das buscas da PJ esteve uma “denúncia anónima efetuada no Porto”, que originou uma investigação ainda em curso. Acrescenta que “foram fornecidos todos os esclarecimentos solicitados [ao Benfica]”.

A SAD do Benfica “reitera a sua total disponibilidade em colaborar com as autoridades, no sentido de um profundo e cabal esclarecimento deste processo em investigação, em prol da defesa e bom nome e da reputação da nossa instituição, encarando com serenidade todo o conjunto de diligências necessárias ao apuramento da verdade”, lê-se no comunicado.