BE diz que cabe ao Governo Regional diminuir as assimetrias geográficas na área dos Portos

O BE durante a sessão plenária desta segunda-feira, em que se debateu as taxas e tarifas aplicadas nos portos, defendeu que cabe ao Executivo da Madeira diminuir as assimetrias geográficas que se geram a nível dos portos na Região Autónoma.

O deputado do BE Madeira, Rodrigo Trancoso, referiu que em comparação com os portos do Continente, em que a carga pode vir por diversos meios, como o ferroviário, na Madeira a recepção é feita maioritariamente por via marítima.

Tendo isso em conta Rodrigo Trancoso diz que cabe ao Governo Regional tomar medidas no sentido de “diminuir essas assimetrias geográficas” entre o Continente e a Região Autónoma.