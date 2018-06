BE apela a que Governo Regional resolva conflito com empreiteiro sobre ETAR da Atalaia

O partido diz que a ETAR está concluída desde 2009 mas que ainda não entrou em funcionamento. O dirigente do BE Madeira, Egídio Fernandes, alerta que com o crescimento da população da zona torna-se mais urgente que este equipamento fique operacional.

O BE Madeira mostrou incompreensão sobre o facto do Governo Regional ainda não ter resolvido o conflito com o empreiteiro relativamente à Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) da Atalaia. Os bloquistas dizem que o equipamento está concluído desde 2009 mas que ainda não entrou em funcionamento devido a este diferendo. O dirigente do BE Madeira, Egídio Fernandes, explica que o investimento feito na ETAR não tem servido para nada tendo em conta que a estação está concluída desde 2009 mas que ainda não entrou em funcionamento. O bloquista refere que em causa está um diferendo entre o executivo regional e o empreiteiro sobre “trabalhos a mais”. “Não se compreende que passado tanto tempo o governo não tenha conseguido ultrapassar o diferendo com a construtora e dar utilidade ao investimento de 4,5 milhões de euros”, afirma. Continuar a ler Egídio Fernandes diz que a ETAR foi dimensionada para uma população de 40.000 pessoas, das freguesias da Camacha e Caniço, que deveria substituir a antiga ETAR do Caniço. “Um investimento de 4 milhões e meio sem uso há 9 anos, os esgotos continuam a ser direccionados para a antiga ETAR, que não tem capacidade para o volume de efluentes a tratar”, acrescenta o dirigente do BE. O crescimento desta zona, alerta Egídio Fernandes, “torna mais urgente” a entrada em funcionamento deste equipamento. “Não entendemos que com os investimentos realizados e os anunciados para a localidade esta situação permaneça obstaculizada como está até aqui”, realça.