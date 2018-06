BdP diz que Programa de Estabilidade depende de redução de custos com juros e “cenário benigno”

O Banco de Portugal partilha com Bruxelas algumas das preocupações sobre a materialização das metas inseridas no Programa de Estabilidade (PE 2018-22) apresentado pelo Governo em abril, nomeadamente a dependência externa no custo do financiamento e um cenário macroeconómico positivo.

O plano macroeconómico de médio prazo apresentado pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, prevê a melhoria do saldo orçamental das administrações públicas, de -3,0% do PIB em 2017, para 1,3% em 2022, e uma redução sustentada da dívida pública em 23,7 pontos percentuais do produto interno bruto (PIB), para 102,0% do PIB, entre o final de 2017 e 2022.

Segundo o Banco de Portugal, em termos gerais, a estratégia apresentada assenta numa orientação contra-cíclica da política orçamental que coloca o rácio da dívida numa trajetória descendente sustentada. “No entanto, tal como sublinhado pela Comissão Europeia no âmbito da sua avaliação ao PE 2018-22, subsistem riscos na evolução das finanças públicas no médio prazo”, referiu o Banco de Portugal, no Boletim Económico de maio divulgado esta quarta-feira.