BCV com 2,5 milhões de contos negativos. Administração diz-se tranquila

Numa nota de esclarecimento, na sequência de um artigo publicado pelo semanário A Nação que dá conta que o Banco Central está no vermelho com cerca de dois milhões e meio de contos negativos, a administração do BCV confirmou que de facto a instituição vem registando resultados negativos há vários anos.

Contudo, salientou que a geração de resultados positivos não constitui objectivo primeiro de um Banco Central, mas sim a busca pela manutenção da estabilidade da moeda e do sistema financeiro, designadamente através de uma boa condução da política monetária.

“À semelhança do que se tem verificado em Bancos Centrais de muitos países que se enquadram nos exemplos acima referidos, o BCV tem apresentado situação líquida negativa, com ênfase no período posterior ao eclodir da crise financeira internacional, em 2007/2008”, referiu.

Conforme explicou, o resultado negativo está ligado a fontes de despesas do BCV enquanto Banco Central, em que as principais razões se referem, sobretudo, a despesas administrativas, a custos de política monetária e à variação cambial.

Informou ainda, que do lado das receitas houve também a redução da taxa de juro das operações de cedência de liquidez, que conjugada com a redução do nível de endividamento do Estado junto do BCV, tem proporcionado quebras nas receitas provenientes de operações de crédito.

“Um outro elemento muito importante que tem vindo a pesar nos resultados, são as reservas internacionais. A situação financeira internacional do período pós crise de 2007/2008 tem levado as taxas de juro internacionais a um nível próximo de zero e, em alguns casos, negativo, fazendo com que operações em moeda estrangeira não resultassem (resultem) em ganhos para o BCV”, realçou.

Ademais, acrescentou que há vários anos que o banco mantém o mesmo capital social, quando o panorama financeiro do país mudou radicalmente, tornando-se muito mais exigente e complexo, ao mesmo tempo que a instituição viu alargadas as suas atribuições.

“Importa ter-se presente que se está perante uma autoridade monetária, um banco emissor e, como tal, não está e nem estará comprometido o normal funcionamento da instituição nem o cumprimento das suas obrigações financeiras, independentemente da sua natureza” garantiu.

No que se refere à nova sede do BCV, indicou que a sua construção não terá encargos, quer para o Banco de Cabo Verde, quer para o erário público, uma vez que a mesma está a ser financiada, por inteiro, com os recursos provenientes das contribuições dos trabalhadores beneficiários do regime privativo de previdência social do BCV, Fundo de Pensões fechado.

“A nova sede, propriedade do já aludido Fundo de Pensões, será cedida ao Banco de Cabo Verde em regime de leasing financeiro. Com isso, o BCV assumirá, por conta do Fundo, as prestações mensais dos beneficiários deste até à extinção destas responsabilidades, por se tratar de um fundo fechado”, indicou.

As demonstrações financeiras auditadas do Banco de Cabo Verde (BCV), referentes a 31 de Dezembro de 2017, evidenciam um activo total de 68.207.271 milhares de escudos cabo-verdianos e um capital próprio negativo de 2.447.849 de escudos cabo–verdianos.