BCP faz parceria com empresa do grupo Alibaba para lançar sistema de pagamento chinês

O BCP e a sua relação com o seu maior acionista, o grupo chinês Fosun (com 25,6%), já está a dar frutos. O banco liderado por Nuno Amado e a maior plataforma de pagamento digital da China, a Alipay (operada pelo Grupo Ant Financial Services, uma empresa Alibaba) acordaram em cooperar no mercado português, o que permite ao BCP tornar-se o primeiro banco a facilitar as transações entre viajantes chineses e comerciantes em Portugal.

O Millennium bcp e a Alipay trabalharão em conjunto para lançar os pagamentos Alipay in-store, ligando os comerciantes portugueses de bens e serviços aos visitantes chineses em Portugal.

O banco português explica que a app Alipay “é uma ferramenta essencial para pagamentos de turistas chineses que não queiram ter consigo elevadas quantias de dinheiro. Constitui ainda uma importante plataforma de marketing para comerciantes locais que procurem uma aproximação aos viajantes chineses, antes, durante e após visitarem Portugal”.