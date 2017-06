BCP avança mas de 2% e impulsiona PSI 20

O PSI 20 segue esta sexta-feira em terreno positivo, impulsionado pelos setores da banca e energia. Apesar do sentimento de incerteza na Europa depois das eleições no Reino Unido, as bolsas negociam positivas e o principal índice nacional sobe 0,53% para 5.268,00, com 11 cotadas no verde e as restantes oito no vermelho.

A liderar os ganhos em Portugal está a Pharol, que avança 2,89% para 0,285 euros por ação. Na banca, o BCP ganha 2,67% para 0,231 euros, enquanto as unidades de participação da Caixa Económica Montepio Geral valorizam 1,39% para 0,509 euros.

Na energia, a EDP sobe 0,31% para 3,246 euros e a EDP Renováveis ganha 0,17% para 6,967 euros. Em sentido contrário, a Galp desliza 0,04% para 13,375 euros. Também a penalizar o PSI 20 estão a Corticeira Amorim (-0,27%), a REN (-0,38%) e a Mota-Engil (-0,76).