BCP arrasta bolsa para terreno negativo

A praça lisboeta encerrou a sessão de hoje a perder 0,74% para 4.563,21 pontos com a pressão da queda de títulos do BCP.

A cotada fechou com um recuo de 9,46% para 0,1570 euros, depois de ontem ter sido a única que fechou no verde.

Perto da data de negociação das novas ações resultantes do aumento de capital, o banco destaca-se na sessão de hoje pela negativa, registando a maior perda do índice.

CTT e Galp Energia fecharam também no vermelho com perdas de 1,60% e 1,19% respetivamente.

Os pesos Sonae Capital e Corticeira Amorim também encerraram a sessão em queda.

A contrariar o índice está a Pharol que fechou a avançar 6,19% para 0,3090 euros, a Semapa, que avançou 2,13% e os títulos do BPI, que fecharam a subir 1,63% para 1,1240 euros.

EDP e EDP Renováveis terminaram a sessão a subir 0,94% e 0,77% respetivamente.

As ações da Jerónimo Martins, Sonae e NOS fecharam no verde pouco alteradas.

No contexto europeu, as praças estiveram com quedas generalizadas no seguimento das perdas do BNP Paribas, que apresentou resultados piores que o esperado e um plano de reestruturação.

Destaca-se a praça francesa, que para além da queda do banco, é influenciada pela incerteza política das próximas eleições.

De acordo com o BPI, “a ausência de indicadores económicos relevantes”, levou a sessão a caracterizar-se “pela reacção dos investidores aos resultados publicados por algumas empresas”.