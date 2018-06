BCE só vai decidir em julho sobre nova administração do BCP

A administração do BCP, liderada por Miguel Maya como presidente executivo e por Nuno Amado como presidente do Conselho de Administração, estima que a autorização do Banco Central Europeu (BCE) chegue em julho, soube o Jornal Económico. “Dada a complexidade processual não se perspetiva que a resposta do BCE chegue antes do fim deste mês”, revelou fonte familiarizada com o assunto. O BCE tem de dar o aval para que os órgãos sociais eleitos na Assembleia Geral de 30 de maio possam efetivamente assumir funções.

Miguel Maya foi aprovado como presidente executivo do Millennium BCP no dia 30 de maio, mas ainda está à espera da aprovação do banco central, no âmbito da avaliação de adequação (fit & proper). Também Nuno Amado que passará a presidente do Cceonselho de Administração não executivo continua com funções executivas enquanto o BCE não dá luz verde aos novos órgãos sociais.

