BBVA e BCP à frente na assessoria financeira

A Natixis Partners, o BBVA e o Millennium bcp foram os assessores financeiros que se destacaram em 2017 por valor de operações, somando 2.591 milhões de euros, 1.129 milhões de euros e 1.033 milhões de euros, pela mesma ordem, segundo o relatório anual da Transactional Track Record (TTR). Em relação ao número de transações, foi a Haitong Securities quem encabeçou os apoiantes financeiros dos negócios de M&A, seguindo-se novamente do BBVA e do BCP, ambas com quatro totalizadas (com base nas operações anunciadas entre 1 de janeiro e 31 de dezembro do ano passado).

De destacar são também os números do Caixa BI, do Deutsche Bank e da TC Capital, com mil milhões de euros cada.

“A internacionalização das empresas nacionais, o seu posicionamento em nichos de mercado e a aposta de alguns setores como os têxteis e o calçado nas suas próprias marcas, tornou-as relevantes para multinacionais e fundos internacionais. Este facto, associado a uma alteração de mentalidade dos empresários, sobretudo por parte dos mais jovens, que já encaram a suas empresas com menos emoção e mais razão, permite um consentimento mais fácil num processo de venda total ou parcial”, refere Joaquim Castro, diretor do Bankinter Banca de Investimento Portugal, instituição que entrou recentemente no mercado português.