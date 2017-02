O banqueiro que correu mundo e está a aprender português

Madrid, Londres, Barcelona e agora Lisboa. Pablo Forero Calderón, o gestor que o CaixaBank propõe para o lugar de Fernando Ulrich na liderança do BPI, vai mudar-se de armas e bagagens para Portugal. Na primeira apresentação em público prometeu responder às próximas perguntas da conferência de imprensa em português. Por agora, não se alongou no discurso e explicou que manter o foco na relação próxima com os clientes é a grande prioridade como futuro presidente executivo do banco, “É uma pessoa com uma vasta e bem-sucedida [carreira] e com experiência internacional, que há oito anos desenvolve um grande trabalho no CaixaBank em diferentes cargos de responsabilidade”, sublinhou Gonzalo Gortázar, CEO do banco catalão.

Pablo Forero é actualmente director-geral do CaixaBank, cuja equipa integra desde 2009. Em 2013 foi nomeado Director Geral de Riscos, cargo que ocupou até Dezembro de 2016. Antes disso, trabalhou durante 11 anos em Londres como responsável directivo da sociedade JP Morgan Asset Management, onde esteve envolvido na experiência de integração Chase / JP Morgan.

Na capital britânica talvez tenha enfrentado um dos maiores desafios da sua longa carreira profissional. Aqui, geria uma equipa de 240 gestores e analistas repartidos entre Londres, Singapura, Tóquio e Nova Iorque. “Há boas oportunidades para comprar a preços baratos empresas de qualidade e bem geridas”, disse Forero numa entrevista ao jornal El Pais.