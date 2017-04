Bankinter anuncia 1.100 milhões de euros disponíveis para crédito em 2017

O Bankinter opera há um ano em Portugal e comemorou a data com a inauguração da nova sede do Banco na Praça Marquês de Pombal e uma conferência da Fundação Inovação Bankinter, sob o tema “Start Ups como fonte de Inovação”.

O balanço do ano mostra que o Bankinter captou a confiança de mais de 12.500 clientes, mais de 1.600 milhões de euros em recursos e concedeu mais de 840 milhões de euros em crédito às empresas e às famílias em Portugal, de acordo com comunicado oficial da entidade.

Para 2017, numa lógica de crescimento, o Banco tem 1.100 milhões de euros disponíveis para crédito, sendo que 660 milhões destinam-se às empresas do mercado português. O plano visa ainda que no novo ano se captem mais de 15 mil novos clientes.

“O ano de 2016 foi o ano da implementação do Bankinter em Portugal e estamos muito satisfeitos com o resultado obtido. Para 2017, a nossa afirmação de que estamos em Portugal com uma perspetiva de longo-prazo e para apoiar a economia portuguesa através do apoio às famílias e empresas em Portugal, é reforçada pelos mais de 1.100 milhões de euros que temos disponível para crédito em Portugal”, referiu o presidente Executivo do Bankinter em Portugal, Carlos Brandão.

“Em 2017 queremos continuar a crescer. Queremos manter o nível de produção em crédito habitação que temos atualmente e temos disponibilidade para crescer na concessão de crédito às empresas. Queremos continuar a merecer a confiança dos clientes para os seus investimentos e conquistar a confiança de novos clientes. Vamos lançar novas soluções para os Clientes em 2017 e continuaremos a investir em tecnologia para servir ainda melhor os nossos clientes”, concluiu o presidente.