Bancos portugueses reduziram os NPL em 20% no ano passado

O Banco de Portugal (BdP) destaca que a banca nacional tem feito um esforço significativo para a redução do volume de crédito malparado (NPL, acrónimo de Non Performing Loans), com uma diminuição de 9 mil milhões de euros durante o ano de 2017, para um total de 37 mil milhões de euros. Esta redução teve lugar com o abate de empréstimos ao ativo, a venda de carteiras de NPL a investidores especializados e a recuperação de alguns desses créditos, graças à melhoria da conjuntura económica e ao bom momento do mercado imobiliário.

O rácio de NPL da banca portuguesa passou assim de 17,5% em dezembro de 2015 para 13,3% no final do ano passado, segundo o Relatório de Estabilidade Financeira.

O Banco de Portugal destaca o “elevado volume de empréstimos abatidos ao ativo, as vendas de NPL e a saída de empréstimos da categoria de NPL”, estimando que “estes três factores tenham contribuído em cerca de três quartos para a diminuição observada no rácio de NPL”.