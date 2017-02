Bancos portugueses ainda estão “tremidos”, indica Bloomberg

Praticamente três anos depois do plano de resgate a Portugal, o setor bancário português continua inconstante, refere a agência “Bloomberg”, que contactou diversos analistas e comparou dados do Banco Central Europeu.

Em causa está o crédito em risco nos bancos portugueses, que era de 32 mil milhões de euros no final de 2015 e estagnou em cerca de 12% do total nos últimos dois anos, após os oito maiores bancos em Portugal terem arrecadado mais de 26 mil milhões de euros de capital entre 2008 e 2014, no qual se inclui a ajuda do FMI e o resgate do Banco Espírito Santo.

Na opinião do analista bancário Benjie Creelan-Sandford, do Jefferies Group, “estamos numa situação em que ainda lidamos com os mesmos problemas que tínhamos há anos, relacionados com a correção dos balanços dos bancos e com a contabilização de imparidades por crédito malparado”, disse Benjie Creelan-Sandford, analista bancário do Jefferies Group.