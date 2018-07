Banco de Portugal intensifica atividade junto de FinTech

“O Banco de Portugal tem vindo a dedicar uma crescente atenção a este tema, procurando apoiar e dinamizar, ao nível nacional, o debate em torno dos grandes desafios que a inovação digital coloca ao sistema financeiro e às entidades reguladoras”, afirmou o administrador do Banco de Portugal, Hélder Rosalino, que presidiu à primeira reunião do Banco de Portugal com operadores FinTech.

A reunião desta quinta-feira, que contou com a participação de várias empresas FinTech, insere-se no plano de ação definido pelo banco central em matéria de inovação tecnológica no setor financeiro. Em debate estiveram as oportunidades e desafios suscitados pela nova Diretiva de Serviços de Pagamentos – conhecida por PSD2, sigla em inglês de Payment Services Directive – que está em processo de transposição para a legislação nacional.

“A PSD2 vem contribuir para a criação de um mercado único para os serviços de pagamento, que seja simultaneamente seguro (para prestadores de serviços e utilizadores), eficiente, inovador e promotor da concorrência. Em particular, a prestação dos novos serviços de iniciação de pagamentos e de acesso às contas de pagamento representam novas oportunidades para as Fintechs e, em última instância, novas soluções para os consumidores”, explicou Hélder Rosalino.

Após a apresentação da PSD2, a cargo do departamento de Sistemas de Pagamentos, o debate centrou-se essencialmente nas especificações técnicas das plataformas que os bancos terão de disponibilizar aos novos prestadores (API – Application Programming Interface) e na sua avaliação pelo Banco de Portugal e nos métodos de autenticação e identificação dos prestadores de serviços de pagamento.

Hélder Rosalino precisou que, para além desta reunião com operadores FinTech, o Banco de Portugal tem intensificado a sua atividade nesta área, nomeadamente com a criação, em maio deste ano, de um canal dedicado para as Fintechs interagirem com o Banco e obterem informação relevante, a reativação do Fórum Nacional para os Sistemas de Pagamentos – estrutura consultiva do Banco de Portugal que reúne os principais intervenientes nacionais na oferta e na procura de serviços de pagamento –, a realização de reuniões regulares com os players de mercado e a organização e participação em várias conferências e seminários dedicados ao tema.

O Banco de Portugal vai organizar uma nova edição do encontro no Norte do país, em data ainda a definir.