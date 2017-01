Bairros de Lisboa vão ter 21 novas carreiras da Carris até 2019

No âmbito de uma rede de bairros, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa anunciou a criação de 21 novas carreiras da Carris, até 2019. O anúncio encontra-se, também, na rede social Twitter.

Será criada Rede de Bairros. 21 novas carreiras cujo percurso será por mercados, centros de saúde, escolas, farmácias e zonas comerciais pic.twitter.com/hK2RigkG2H — Lisboa (@CamaraLisboa) November 21, 2016

A previsão é que duas carreiras em Marvila, uma nos Olivais e outra no Parque das Nações estejam em pleno funcionamento, ainda este ano.

Tiago Farias, citado pelo Público, declara que este projeto é “muito interessante, porque é uma forma de ligar, nos bairros de lisboa, os equipamentos principais”. Os percursos vão ter paragens nos principais pontos de cada bairro, como mercados, centros de saúde, escolas, farmácias ou zonas de comércio.

Relativamente aos trajetos de Marvila, um das carreiras visa ligar a Rua do Açúcar, perto da zona ribeirinha, à Rua Eduardo Lapa, passando pelo Parque Urbano do Vale Fundão, escolas e o mercado, com fim perto da estação de comboios do Braço de Prata. Por sua vez, a outra carreira liga vários pontos de Chelas, passando perto do Parque da Bela Vista e do ISEL.

Quanto à carreira que percorre Olivais, o trajeto vai ser circular. Vai passar por perto de quatro mercados, nove escolas, o centro de saúde e as estações de metro dos Olivais, Caibo Ruivo e Encarnação. O Parque das Nações terá ligação à Avenida Marechal Gomes da Costa, à parte norte do Passeio dos Heróis do Mar, perto de Sacavém.

Mas não fica por aqui. Fernando Medina apresentou, ainda, novidades sobre os passes. Até aos 12 anos, o passe é gratuito e os idosos pagam 15 euros. Para os jovens entre 13 e 18 anos, o valor mantém-se.

O administrador salientou, ainda, ao Público, que “nos últimos cinco, seis anos, a Carris perdeu muitos dos seus quilómetros, perdeu mais de 700 pessoas” e por essa razão, o mais importante é renovar essa “confiança às pessoas de que o futuro é um futuro de crescimento e que vai trazer valor quer para as pessoas que estão na Carris, mas acima de tudo para aquilo que a Carris faz para a cidade e para os seus clientes.”

A Comissão de Utentes dos Transportes de Lisboa queixa-se de falta de informação sobre o que vai acontecer à Carris, agora que passa a ser gerida pela câmara. Mas Cecília Sales, da Comissão, espera que a qualidade do serviço possa melhorar, depois de um agravamento nos últimos anos.

Relativamente às promessas de Fernando Medina, sobre a poupança nos passes e uma rede para os bairros, os utentes preferem esperar para ver.