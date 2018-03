Azeite do Alentejo entra a bordo dos aviões da TAP

Entre 26 e 31 de março, perto de 300 voos da TAP vão oferecer Azeite do Alentejo aos passageiros da classe executiva nos voos com destino à Alemanha, Brasil, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos e Suécia.

Este é o resultado de uma parceria entre a transportadora aérea nacional e o CEPAAL – Centro de Estudos e Promoção do Azeite do Alentejo.

“No total, 3.300 garrafas de 25 ml [mililitros] de azeite serão oferecidas aos passageiros da classe executiva em 289 voos da companhia, com o objetivo de divulgar o azeite daquela que é a maior região produtora de Portugal”, explica um comunicado do CEPAAL.

Segundo esse documento, “as amostras vão conter azeite de diferentes perfis e produtores do Alentejo, de pequenas quintas e cooperativas a herdades de maior dimensão”.

Os seis países de destino dos voos da TAP em que o azeite do Alentejo vai estar disponível foram identificados pelos associados do CEPAAL como mercados estratégicos de internacionalização.

“A parceria com a TAP é, assim, mais um passo fundamental para divulgar este produto de excelência no palco internacional”, destaca o referido comunicado, adiantando que a iniciativa se insere no projeto de ‘Promoção do Azeite do Alentejo nos Mercados Externos’, “com o qual o CEPAAL pretende reforçar a estratégia de promoção externa e dar a conhecer o Azeite do Alentejo e as empresas produtoras a novos mercados”.

“A intenção é contribuir para o aumento das exportações, dar visibilidade coletiva a este produto, dinamizar a economia da região e conferir maior competitividade ao setor”, defendem os responsáveis do CEPAAL.

O projeto ‘Promoção do Azeite do Alentejo nos Mercados Externos’ é co-financiado pelo Alentejo 2020, no âmbito do Programa Operacional Regional do Alentejo.

O investimento total é de 320.682 euros, dos quais 256.546 euros são provenientes do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

Sedeado em Moura, o CEPAAL nasceu em 1999 e é uma associação sem fins lucrativos que tem como objetivo valorizar e promover o Azeite do Alentejo dentro e fora de Portugal.

Além de 25 produtores, o CEPAAL tem entre os seus associados instituições ligadas ao sector olivícola e oleícola, incluindo organismos do Estado, municípios e universidades.