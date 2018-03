Elevador de ski descontrolado provoca mais de 10 feridos em violento acidente

As imagens do acidente ocorrido numa estância de ski na Geórgia são impressionantes. Subitamente, o elevador de ski inverteu a marcha, em velocidade máxima, e projetou dezenas de pessoas na direção da neve ou de estruturas metálicas. Algumas pessoas saltaram das cadeiras, outras foram projetadas em voo de largos metros. Pelo menos 10 pessoas ficaram feridas.

Aparentemente, o acidente deveu-se a uma avaria no mecanismo eletrónico do elevador. A estância de ski georgiana já contactou o fabricante do elevador para obter esclarecimentos. E as autoridades da Geórgia abriram entretanto um inquérito para apurar as causas e responsabilidades do sucedido.

Veja aqui o vídeo do acidente (publicado pela “NowThis News”):