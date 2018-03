Auto-regulação de ‘corporate governance’ já está em vigor

O modelo de auto-regulação de corporate governance já entrou em vigor, passando a supervisão do cumprimento das recomendações para o Instituto Português de Corporate Governance (IPCG). A partir desta semana, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) revogou o Código de Governo das Sociedades de 2013, dando lugar ao código do IPCG.

O código do IPCG já existia e as empresas podiam escolher segui-lo, mas em termos práticos, todas as cotadas seguiam o conjunto de recomendações delineado pela CMVM, segundo explicou João Gião, do conselho de administração do regulador, ao Jornal Económico. “A CMVM retira-se para dar lugar ao IPCG”, afirmou sobre a mudança.

“A CMVM vai manter as funções atuais de regulação e vai continuar a supervisionar os deveres de transparência”, explicou Gião. Significa que o regulador continua com com três grandes responsabilidades: assegurar que as empresas escolhem um código de corporate governance; que fazem a divulgação do Relatório do Governo da Sociedade que é obrigatório por lei e que a informação cumpre os requisitos do Código de Valores Mobiliários.