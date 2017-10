Aumento extraordinário de 10 euros para pensões até 588 euros

Os pensionistas vão ter um aumento mínimo de seis ou dez euros, a partir de agosto de 2018, seguindo a lógica aplicada este ano. A medida consta na proposta de lei do Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), entregue hoje na Assembleia da República.

A actualização das pensões será feita, tal como este ano, primeiramente em janeiro, através da fórmula prevista na lei e que tem por base a inflação e o crescimento económico. Em agosto, haverá um aumento extraordinário.

O Governo cedeu aos partidos que sustentam a maioria parlamentar e avançou com um aumento mínimo de dez euros por pensionista. Este aumento de dez euros irá, assim, descontar o acréscimo recebido por via da fórmula de cálculo.

Segundo o cenário macroeconómico projectado pelo Governo, a inflação será de 1,4% e o PIB vai crescer 2,2%. Assim, os pensionistas com reformas superiores a 588 euros não terão um aumento extraordinário, já que a actualização automática permite chegar aos 10 euros de aumento.

De modo a “aumentar o rendimento dos pensionistas com pensões mais baixas, o Governo procede, em agosto de 2018, a uma atualização extraordinária de 10 euros por pensionista, cujo montante global de pensões seja igual ou inferior a 1,5 vezes o valor do Indexante dos Apoios Sociais”, diz a proposta do OE2018.

Os pensionistas que recebam uma pensão que sofreu um aumento entre 2011 e 2015, a atualização será de seis euros.

Só os pensionistas com reformas abaixo dos 588 terão direito ao aumento extraordinário. A medida irá ter um impacto adicional de 35 milhões de euros em 2018, sendo que o aumento decorrente da lei custa 357 milhões de euros.

O Governo justifica a medida pela “compensação pela perda do poder de compra causada pela suspensão, no período entre 2011 e 2015, do regime de atualização das pensões” e são abrangidas pela atualização prevista as pensões de invalidez, velhice e sobrevivência atribuídas pela segurança social e as pensões de aposentação, reforma e sobrevivência do regime de proteção social convergente atribuídas pela CGA.

Este era um dos dossiês ainda em aberto nas negociações entre o Governo e a esquerda, que mantinham um braço de ferro sobre se a subida seria aplicada a todos os pensionistas ou definida pela idade. O PCP e o Bloco de Esquerda (BE) pretendiam um aumento de dez euros para todos os reformados enquanto o Executivo contrapropunha com um aumento extraordinário para pensionistas com mais de 75 anos.

A medida inscrita no OE2018 segue a mesma lógica aplicada este ano, tendo existido uma actualização em janeiro (de 0,5%), que abrangeu as pensões até 842,6 euros, e um agosto um aumento extraordinário, que abrangeu os pensionistas que recebem por mês um valor total de pensões inferior ou igual a 631, 98 euros (o equivalente a 1,5 Indexantes de Apoios Sociais).

Este ano, os pensionistas que tiveram um aumento entre 2011 e 2015 receberam um aumento de 6 euros, enquanto quem não recebeu qualquer aumento entre o mesmo período tive direito a mais 10 euros por mês, tendo por base o valor da pensão de Dezembro de 2016. Ou seja, foi descontado a atualização efetuada em janeiro de 2017, que foi de 0,5% e que abrangeu as pensões até 842,6 euros.