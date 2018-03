Auchan investe mais três milhões em lojas de proximidade em Portugal

O grupo retalhista francês investiu cerca de três milhões de euros na abertura das últimas três lojas da rede de proximidade MyAuchan em Portugal.

A Auchan Retail Portugal abriu a 13 de março a loja MyAuchan de Penha de França, seguindo-se a 15 a inauguração de uma loja similar em Almada.

Esta sexta-feira, entrou em funcionamento mais uma loja MyAuchan, em Benfica (Rua Major Neutel Abreu, 8 e 9), a 9ª loja de ultra proximidade deste grupo retalhista.

Estas três novas unidades de distribuição, do estilo lojas de bairro, asseguram cerca de 40 postos de trabalho, de acordo com um comunicado do grupo.

“O conceito destas unidades é o de lojas de bairro que respondem à necessidade dos consumidores de terem perto de casa uma loja onde podem encontrar uma oferta alargada de produtos, de forma muito mais rápida e aos melhores preços”, assegura o referido comunicado da Auchan, acrescentando que estas lojas apresentam uma aposta forte em produtos refrigerados, biológicos e dietéticos, dividindo-se em três grandes áreas: frescos, ‘snacking’ e produtos de grande consumo.

O horário de funcionamento destas lojas é entre as 08h30m e as 21 horas, excepto a MyAuchan de Benfica que abre às oito horas.

Todas as lojas estão equipadas com ‘wi-fi’ gratuito e têm um espaço digital, onde o cliente pode fazer uma pausa, carregar o seu telemóvel, aceder à internet e levantar as compras feitas ‘online’.