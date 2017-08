Ativos de risco imediato caem para 83,8 mil milhões em 2016, realça BdP

Ativos financeiros internacionais dos bancos portugueses na ótica do risco imediato eram de 83,8 mil milhões de euros no final de 2016, menos 4,1 mil milhões de euros do que no ano anterior, divulgou hoje o BdP.

Segundo as estatísticas bancárias internacionais em base consolidada relativas ao quarto trimestre de 2016 publicadas pelo Banco de Portugal (BdP), na ótica do risco de última instância o valor dos ativos financeiros internacionais detidos pelos bancos portugueses cifrava-se em 84,3 mil milhões de euros, menos 4,3 mil milhões de euros face ao final de 2015. De acordo com o BdP, as reduções registadas em ambas as óticas “deveram-se essencialmente à evolução dos ativos externos dos bancos portugueses em países da União Monetária, nomeadamente nos Países Baixos”. O banco central reporta ainda uma diminuição em 2016 dos ativos detidos por sucursais e filiais dos bancos portugueses nos países em que estão localizados (ativos locais), destacando a redução verificada nos PALOP (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa). Continuar a ler No total, cerca de dois terços dos ativos financeiros internacionais detidos pelos bancos portugueses situavam-se na União Europeia.