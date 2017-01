“Atividade económica e consumo privado aumentam em dezembro, realça BdP”

De acordo com os dados do Banco de Portugal, o indicador coincidente mensal para a atividade económica subiu para os 0,8% e o do consumo privado para os 2,2%, no mês passado.

Pelo terceiro mês consecutivo, a atividade económica aumentou, sendo que o consumo privado também evoluiu positivamente, segundo os dados do Banco de Portugal (BdP), divulgados esta sexta-feira. Após a estabilidade registada no terceiro trimestre de 2016, o indicador coincidente mensal para a atividade económica subiu dois pontos percentuais em dezembro, comparativamente ao mês anterior (para os 0,8%). Em novembro este indicador encontrava-se nos 0,7% e em outubro registava 0,6% mas ao longo do terceiro trimestre de 2016, tinha-se mantido estável nos 0,5%. Quanto ao indicador coincidente mensal para o consumo privado, aumentou para os 2,2% no último mês do ano, após ter-se igualmente mantido inalterado, assentando nos 2,1% nos dois meses antecedentes, conforme se pode verificar no gráfico. Continuar a ler Os indicadores coincidentes são indicadores compósitos que procuram captar a evolução subjacente da variação homóloga do respetivo agregado macroeconómico. O gráfico abaixo representa a evolução dos indicadores coincidentes mensais calculados pelo Banco de Portugal e a taxa de variação homóloga dos respetivos agregados de Contas Nacionais Trimestrais divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística. Fonte: Banco de Portugal