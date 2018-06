Até maio a produção de automóveis para exportação aumentou 14,1%

De janeiro a maio de 2018, produziram-se 75.034 veículos automóveis para exportação, o que representa um aumento de 14,1% relativamente ao mesmo período de 2017. Os dados são extraídos da informação estatística relativa aos cinco primeiros meses de 2018 realizada pela associação ACAP.

Em maio de 2018, foram produzidos 27.870 veículos automóveis para exportação, o que corresponde a um aumento de 64,6% relativamente ao período homólogo. Neste mês, a produção total de veículos ligeiros de passageiros para exportação registou uma variação homóloga de 89,5%.

Nas categorias de veículos comerciais ligeiros e comerciais pesados, as variações homólogas foram de 9,4% e -43,9%, respectivamente. Já na categoria de monovolumes (Autoeuropa) registou-se uma variação homóloga de 105,9%.

Para o período em análise, a categoria de veículos ligeiros de passageiros regista um aumento de 35,2%, em etremos de variação homóloga anual, enquanto as categorias de veículos comerciais ligeiros, comerciais pesados e monovolumes registaram variações homólogas acumuladas de -30,7%, -55,2% e 48,5% respectivamente.

“Os dados confirmam a importância que as exportações representam para o sector automóvel já que 96,8% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, o que, sublinhe-se, contribui de forma significativa para a balança comercial portuguesa. Registe-se igualmente que se verificou um aumento percentual relativamente ao mês anterior”, diz a ACAP.

A Europa continua a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional – com 91,4 por cento – com a Alemanha (20,7%), França (14,2%), Espanha (12,1%) e Itália (10,9%) no topo do ranking.

Em termos de grandes regiões, o mercado asiático, liderado pela China (2,7%), mantém o segundo lugar nas exportações de automóveis fabricados em Portugal.

Produção cresce 64,7% em maio

Em maio de 2018 foram fabricados em Portugal 28.707 veículos automóveis ligeiros e pesados, o que representou um forte crescimento em relação ao período homólogo do ano anterior (64,7%), diz a ACAP. “Foi observado um comportamento muito positivo na produção de veículos ligeiros, mas a fabricação de veículos pesados voltou a cair”, realça a Associação do Comércio Automóvel De Portugal.

Quanto à produção nos cinco primeiros meses de 2018, registou-se um crescimento de 86,2%, correspondendo a 126.578 unidades fabricadas em Portugal.