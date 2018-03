Até 2025 mais de 90% dos portugueses serão e-shoppers

Em 2017, a percentagem de portugueses a utilizar a internet foi de 73% (contra 48% em 2009). Este número deverá aumentar para 91% até 2025, antevê também a última edição do Estudo da Economia Digital em Portugal, desenvolvido pela ACEPI em parceria com a IDC.

Já no que concerne ao número de portugueses que fizeram compras online em 2017, este valor alcançou os 36% em 2017 (13% em 2009), esperando-se que até 2025 venha a crescer para os 59%. O volume das compras online realizadas pelos portugueses em 2017 situou-se nos 4,6 mil milhões de euros (1,7 mil milhões de euros em 2009), valor que deverá crescer para os 8,9 mil milhões de euros até 2025. Já no que se refere ao volume de negócios efetuado online pelas empresas e pelo Estado em 2017 este valor totalizou os 70 mil milhões de euros (24 mil milhões de euros em 2009), esperando-se que venha a ascender aos 132 mil milhões de euros até 2025.

Apesar de em 2017 se ter verificado uma evolução positiva no valor das compras online feitas em websites portugueses, 50% das compras realizadas online ainda foram feitas fora de Portugal. Estes resultados revelam que ainda existe muito espaço para as empresas portuguesas aumentarem a sua presença na internet e a sua pegada no comércio eletrónico. Assim, em 2016 apenas 27% das empresas portuguesas efetuaram negócios online (9% das microempresas; 25% das pequenas empresas; 36% das médias empresas; e 54% das grandes empresas) e só 17% do seu volume de negócios foi proveniente de clientes no estrangeiro.