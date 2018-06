“Ataques cibernéticos e inundações são as maiores ameaças às cidades”

Importa recordar, desde logo, que o Lloyd’s é o mais importante mercado de seguro e resseguro do mundo a nível de capacidade de inovação envolvendo produtos completos. Em Portugal é a corretora multinacional MDS que tem acesso a este mercado.

O que significa a criação do Lloyd’s Index? Será mais fácil determinar um risco e o respetivo prémio?

O Lloyd’s City Risk Index analisa o impacto económico de 22 ameaças em 279 das principais cidades do mundo, responsáveis por 41% da produção económica global. Destina-se a qualquer pessoa que queira compreender como é que o risco pode afetar o PIB das cidades. Inclui decisores políticos e gestores de negócios nessas cidades. Inclui ainda as seguradoras que esperamos que venham a utilizar estes dados para as ajudar a identificar cidades e ameaças onde possa haver lacunas de seguros.

Quais são os riscos preponderantes nas cidades europeias e quais os transversais?

As 66 principais cidades europeias podem perder 70.330 milhões de dólares por ano em risco. As ameaças mais dispendiosas são o crash de mercado, as inundações e os ataques cibernéticos. As duas metades do continente europeu têm diferentes perfis de risco. As cidades da Europa ocidental são muito mais propensas a perder riqueza através de um ataque cibernético, inundação e choque de preços de matérias-primas. As cidades de Leste Europeu estão mais expostas a perdas por conflito civil ou entre estados. Muitas cidades europeias estão expostas a condições meteorológicas extremas e paradoxais. As ondas de frio e de calor representam 1210 milhões de dólares e, de forma mais crítica, as inundações e a seca representam 10.680 milhões.

Até que ponto estão os cidadãos e as empresas cientes dos riscos e da possibilidade de cobertura de riscos ambientais?

As cidades europeias são mais resilientes do que as de outras regiões. Das 36 cidades classificadas com muito forte resiliência, metade concentra-se na Europa. Em geral, o continente tem controlos mais fortes para mitigar os seus riscos e está bem seguro. No entanto, se todas as cidades europeias maximizassem a sua resiliência, poderiam poupar ao continente acima de 2.600 milhões de dólares. Os seguros podem desempenhar um duplo e valioso papel na redução dos impactos de desastres através da construção de cidades mais resilientes e na redução da sua vulnerabilidade. Depois de um acontecimento, os seguros cobrem os custos de reconstrução, o que significa que a economia pode recuperar mais rapidamente.

Os seguros paramétricos podem basear-se neste Index?

O CRI apresenta os resultados de um modelo de risco em todo o mundo. Os produtos paramétricos são desencadeados por acontecimentos reais e pelos índices definidos por esses acontecimentos. O nosso índice não é assim, por isso não seria adequado para esses produtos. O índice destaca, contudo, grandes exposições aos riscos por parte das cidades e ajuda a sublinhar quando é que os seguros (paramétricos ou outros) podem ser úteis para os gerir.

O risco cibernético está suficientemente estudado para uma abordagem realista para o segurador e para a empresa?

Esperamos que as empresas, mediadores, seguradoras e até mesmo os governos utilizem o City Risk Index para explorar o nível de risco das respetivas cidades. Podem comparar-se com outras cidades num grupo de congéneres à sua escolha; podem ver qual o nível de resiliência que o Centro para os Estudos de Riscos de Cambridge Centre for Risk Studies lhes atribuiu; podem explorar o risco anual do PIB (como média de longo prazo) por cada ameaça e em conjunto – podem também ver uma estimativa de custos decorrente da ocorrência de uma das ameaças (“cenários”) – apresentamos um cenário extremo e outro mais moderado (ou de média dimensão). Esperamos que reparem como é que os grandes cenários individuais se comparam ao custo médio a longo prazo – que sublinha a necessidade de efetuar poupanças regulares para enfrentar desastres ou organizar instrumentos ou seguros pós-desastre. Acreditamos que a abordagem do seguro faz pensar antes do desastre e ajuda as cidades a prepararem-se antecipadamente.

Até que ponto é que o risco cibernético passou a afetar não apenas os dados mas também a vida das pessoas com a IoT?

A Internet das coisas é uma designação geral para os dispositivos ligados através da Internet. Como tal, se as empresas construírem saídas IoT nos respetivos processos podem expor-se a novos riscos cibernéticos, uma vez que estes dispositivos podem ser pirateados – e, frequentemente, têm um baixo nível de segurança. A IoT também oferece potencial para uma melhor compreensão do risco, para produtos de seguros personalizados e para produtos que possam ser ativados ou desativados consoante os critérios – possivelmente através de contratos inteligentes.

A existência de um índice permite melhorar o tempo de espera das indemnizações e controlar a fraude?

O Lloyd’s City Risk index não foi pensado para controlar a fraude nem para incidir na gestão das indemnizações.

O índice permite perceber até onde vai o paradigma dos novos riscos?

As ameaças no índice foram selecionadas entre uma análise às causas de perturbações catastróficas da história social e económica dos últimos milhares de anos e de uma abrangente análise às potenciais causas no futuro. Inevitavelmente, esta seleção pressupõe a realização de escolhas e quase omite algumas ameaças que podem ter impacto no PIB.

Portugal é um país de riscos catastróficos pelo facto de ter cidades à beira-rio?

O Lloyd’s City Risk Index analisa cidades e não países. No caso de Portugal, a cidade analisada foi Lisboa. Sobre um PIB de 80.560 milhões de dólares atribuídos à cidade de Lisboa o GDP@Risk é de 1.040 milhões de dólares o que representa 1,29% de GDP@Risk. Uma parte importante do risco está no terramoto e na inundação mas não devemos esquecer a importância de riscos causados pelo homem, como os riscos financeiros, como um possível market crash e uma queda do preço das matérias-primas. No nosso Lloyd’s City Risk há um estudo pormenorizado dos riscos que afetam Lisboa.

O RGPD vem alterar os modelos de estudo e a abordagem aos clientes?

A nova norma incluída no RGPD é sem dúvida uma oportunidade para o nosso setor. As empresas devem rever as suas atuações em matéria de proteção de dados, adaptá-las e modificá-las, se necessário, ao novo regulamento. As seguradoras devem desempenhar um papel muito importante neste exercício, não só assessorando mas também proporcionando as coberturas adequadas a cada empresa e a cada caso.

Qual o papel das insurtech na perceção dos novos riscos?

O Lloyd’s está a lançar uma nova Incubadora/Aceleradora de Inovação denominada LloydsLab. Parte disto será incentivar as start-ups a apresentarem as respetivas ideias ao Lloyd’s. Definimos os nossos quarto temas para este ano (ver www.lloydslab.com) e estes incluem um que incentive a entrada de novos dados no mercado para uma melhor compreensão do risco e um segundo tema que procura detetar riscos emergentes que possam requerer novos produtos.

A Lloyd’s passou a ter licença para operar com escritórios em Bruxelas. Qual a importância desta aprovação?

Recentemente, recebemos aprovação do regulador para a nossa nova subsidiária Lloyd’s Brussels. Isto significa uma continuidade empresarial para todas as partes interessadas no pós-Brexit. Significa que os nossos clientes no EEE continuam a ter acesso às políticas especialistas do Lloyd’s e fornece-nos oportunidades para continuarmos a fazer crescer os nossos negócios no continente.